«Черная пятница» в этом году выпадает на 24 ноября. Украинские магазины обещают головокружительные скидки на всевозможные товары. Издание «Сегодня» узнало, как купить вещь подешевле.

Традицию глобальных распродаж Украина позаимствовала у США, где они проходят в первую пятницу после Дня благодарения. За один день американцы в среднем спускают $50—60 млрд, продавцы сулят скидки вплоть до 90%.

Люди стоят часами в очередях. В Украине распродажи проводят в основном крупные торговые центры и онлайн-магазины.

Продавцы признаются: «черная пятница» — это возможность привлечь новых клиентов, порадовать лояльных и заодно избавиться от остатков товаров, на которые сейчас не сезон. В отличие от зарубежных ритейлеров, украинские ставят скидки поскромнее.

«В среднем в «черную пятницу» цены снижаются на 40—50%. Наиболее популярные акции: продажа лимитированного количества товаров со скидкой, бесплатная доставка за заказ, «1+1=3″ (три товара по цене двух)», — говорит руководитель онлайн-маркета Bigl.ua Андрей Здор.

В сети скидки гораздо более масштабные: продавцы не тратят деньги на содержание магазина, потому могут скинуть больше без убытка для себя. Сделать маникюр со скидкой или поужинать в ресторане вряд ли удастся вдвое дешевле. «Чаще всего скидки делают на одежду и обувь. Летние платья, сарафаны действительно можно купить на 70% дешевле, а теплую одежду из прошлых коллекций — на 25—40%.

Реальные скидки на технику, электронику и мебель не превышают 15—20%», — объяснил «Сегодня» руководитель маркетплейса Prom.ua Иван Портной.

«Обращайте внимание на размер скидки. Он должен быть реалистичным: к примеру, мобильный телефон за 10 тыс. грн не может стоить даже в «черную пятницу» 3000 грн. Читайте отзывы о продавце и товаре. Возможно, большая скидка — это способ продать продукцию с дефектом. Не соглашайтесь на предоплату за «бронирование» товара с огромной скидкой. Старайтесь оформлять заказ через корзину и оплачивать его наличными курьеру или наложенным платежом», — советует Андрей Здор.

Что касается распродаж в торговых центрах, то здесь тоже немало подводных камней. Магазины одежды часто дорогие вещи просто прячут на период скидок. То же самое касается ходовых размеров. Кроме того, американские магазины не раз уличали в продаже «производных продуктов» — они выглядят как оригинальные, но менее качественны и изготовлены тем же производителем, но специально для продажи в «черную пятницу».

Из плюсов: в магазине нет риска попасть на мошенников и можно примерить вещи.

