Президент Украины Владимир Зеленский, который болеет COVID-19, уже чувствует себя лучше и продолжает работать.
Подробности рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает Укринформ. По ее словам, руководитель Офиса президента Андрей Ермак также выздоравливает.
«Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается с каждым днем. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать», – уточнила она.
В частности, Зеленский проводит селекторные совещания и делает международные телефонные звонки. Также, на этой неделе запланированы события с участием президента в онлайн-режиме.
Ранее мы сообщали, что по словам главного врача Феофании Игоря Семенова, Зеленский находится в больнице на тех же условиях, что и другие пациенты. Сумма содержание президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусом – в среднем 7,8 тыс. грн в день.
По словам врача, глава державы чувствует себя хорошо, пока нет никаких признаков осложнения болезни. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление, сказал он.
Как мы уже рассказывали ранее, контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию распространению COVID-19 за две недели работы получил свыше 37 тысяч звонков. Зачастую украинцы обращаются к операторам по поводу деклараций и диагностики.
А также, украинцев могут обязать посещать общественные заведения только по QR-коду. Такое предложение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.