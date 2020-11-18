Врачи назвали лекарственные препараты, которые могут серьезно навредить в сочетании с кофе или спиртными напитками.

В частности, специалисты подчеркивают, что этими напитками нельзя запивать обезболивающие препараты. Особое внимание стоит уделить трем препаратам, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Парацетамол

Он уменьшает боль и снижает температуру. Злоупотребление парацетамолом может привести к печеночной недостаточности. После приема одной-трех таблеток этого средства категорически запрещается пить алкоголь – так создается лишняя нагрузка на печень.

К сожалению, не все знают, что парацетамол содержится в некоторых довольно популярных препаратах. Поэтому так часто происходит передозировка парацетамолом.

Нестероидные противовоспалительные препараты

К ним относится многие наименования, и во многих из них содержится ибупрофен. К нестероидным препаратам относятся также те, в составе которых есть мелоксикам или кетопрофен.

Если избыток парацетамола влияет на печень, то ибупрофен опасен для желудка. Целесообразно принимать его после еды или после перекуса, потому что высокие дозы этого препарата могут привести к внутреннему кровотечению, гастриту или язве.

Если у вас уже есть такая проблема, вообще не употребляйте ибупрофен или другие подобные лекарства. Риск возникновения таких побочных эффектов возрастает, если человек курит, употребляет алкоголь или ему больше 60 лет.

Ибупрофен может увеличить риск инсульта или инфаркта. Особенно это важно помнить тем, кто уже имеет проблемы с сердцем.

Аспирин

Он принадлежит к нестероидным противовоспалительным лекарствам и является самым распространенным препаратом во многих странах. Он помогает при простуде, гриппе или легкой боли.

Высокие дозы аспирина и длительное его употребление негативно влияет на желудок и опасность возрастает при частом употреблении кофе и алкоголя. Аспирин опасен для детей с простудой или другими вирусными инфекциями.

Лучше не давать его людям, не достигшим 19 лет. Он может спровоцировать смертельную болезнь – синдром Рейе.