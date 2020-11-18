Контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию распространению COVID-19 за две недели работы получил свыше 37 тысяч звонков. Зачастую украинцы обращаются к операторам по поводу деклараций и диагностики.

Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

Заместитель министра говорит, что к работе в контакт-центре привлекли около 150 операторов. Они прошли специализированное обучение по методу работы, регистрации обращений и предоставлении исчерпывающих ответов гражданам.

Чаще всего на горячую линию обращаются по поводу:

коммуникации с семейными врачами и подписания декларации,

диагностики и направлений на нее,

результатов тестирования,

амбулаторного лечения,

бесплатных лекарств и тестирования,

порядка самоизоляции и путешествий за границу.

Кучера также добавил, что чаще всего к операторам обращаются жители: Киевской области — 18%, Киева — 14%, Днепропетровской области — 9,6%, Харьковской области — 6% и Черкасской области — 5,3%.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хочет, чтобы украинцев пускали в общественные заведения только по QR-коду.

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