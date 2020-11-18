Государственная дума России одобрила в первом чтении и законопроект, который предоставляет президенту страны и членам его семьи пожизненные гарантии после ухода с поста главы государства. Также российские депутаты рассмотрят проект закона об обнулении президентских сроков Путина. Происходит это на фоне массовых сообщений об отставке Путина из-за болезни.

Пожизненные гарантии неприкосновенности, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нужны «чтобы человек, который принимает сейчас решения, чувствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра», пишет DW.

Напомним, законопроект запрещает привлекать бывшего президента к уголовной или административной ответственности, задерживать его, арестовывать, подвергать обыску, допросу либо личному досмотру. Более неприкосновенность бывшего президента России распространяется на жилье, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Также меняется порядок лишения экс-президента неприкосновенности — это может произойти только по решению Совета Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, причем этот вопрос Совет федерации должен рассмотреть в течение трех месяцев, а обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ.

Российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что Владимир Путин упускает власть из рук, это может быть связано с ухудшением его здоровья.



