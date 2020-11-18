Грипп и ОРВИ могут быть смертельно опасными, если вовремя не начать комплексное лечение. Поэтому при обнаружении болей или першение в горле, высокой температуры тела, кашля, насморка стоит сразу установить постельный режим, организовать правильный рацион пищи, употреблять много теплых напитков и периодически проветривать комнату, где находится больной.

Как сообщает «Народная правда» со ссылкой на «Medinfo» , по статистике от эпидемии гриппа в мире ежегодно умирает около 250-500 тысяч человек.

Лечебная терапия, применяемая для борьбы с острыми вирусными инфекциями, включая специальные средства для сужения сосудов (при заложенности носа), средства для промывания ходов носоглотки, жаропонижающие медикаменты и обезболивающие лекарства. Важно придерживаться правильного питания и постельный режим.

Помогут увлажнить слизистую оболочку и вывести токсины из организма теплый чай с лимоном, кипяченое молоко с медом, морсы и компоты из ягод. Стоит не забывать о влажной уборке в комнате, где живет больной, а также о периодическом проветривания ее.

Как ранее писала «Народная Правда», снижение температуры воздуха и ухудшения погодных условий приводит к тому, что жители украинской столицы массово болеют гриппом и ОРВИ.

Добавим, что в континентальной Европе, Великобритании и США ожидается вспышка «австралийского гриппа», который прозвали свиным. Эпидемиологи говорят о смертельной опасности.