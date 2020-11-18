Законно ли введен карантин выходного дня? Проанализировал адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко.

Стоит начать с того, что с самого начала весной 2020 введения карантина в Украине было незаконным. Даже начиная с того, что он мог быть введен только с подачи главного санитарного врача, в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» возглавляет Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины, но она была ликвидирована за несколько лет до коронавирусных событий в 2017 году Правительством Гройсмана во времена правления Порошенко, и фактически Виктора Ляшко назначили в постановлении Кабинета Министров, использовав формулировку «до внесения изменений в законодательство». Практически Кабинет Министров Украины хотел собой подменить законодательный орган, но дальнейшие действия рассматриваются по принципу плодов гнилого дерева, то есть если первое действие было незаконным, то все последующие действия, на основании которого они проводятся, тоже абсолютно незаконны. То есть все действия Ляшко, как Главного санитарного врача, априори незаконны, ведь он незаконно назначен.

Далее произошло обращение в Конституционный Суд о непризнании положений постановления Кабинета Министров «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий» неконституционным. Да, действительно, Конституционный Суд признал ряд положений этого постановления неконституционными, но закрыл производство в связи с утратой силы акта.

«Закрыть конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции Украины (конституционности) положений подпунктов 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзаца шестого пункта 6 постановления Кабинета Министров Украины» Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий «от 20 мая 2020 № 392, пунктов 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного этим постановлением, на основании пункта 5 статьи 62 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» — потеря силы акта (его отдельных положений), по которому возбуждено вопрос соответствия Конституции Украины».

Главное на что обратил внимание Конституционный Суд — это то, что «ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина возможно в случаях, определенных Конституцией Украины. Такое ограничение может устанавливаться исключительно законом – актом, принятым Верховной Радой Украины как единственным органом законодательной власти в Украине». То есть свобода передвижения, право на предпринимательскую деятельность, на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь, могут ограничиваться только законом, а не какими-то постановлениями Кабинета Министров Украины.

Ситуация, сложившаяся в дальнейшем, должна рассматриваться, как в юридической плоскости, так и в политической, ведь это вопрос многосложный и многовекторный. Среди проблем, которые она включает, это и хищения средств коронавирусного фонда представителями власти, их нецелевое использование. Расследование журналистов подтверждают, что 40% средств, которые были выделены из коронавирусного фонда на строительство дорог были фактически украдены, так называемыми, «дорожными картелями». Правда это или нет, очевидно, должны ответить правоохранительные органы, но правоохранительные органы молчат, а вместо этого мы продолжаем тратить на НАБУ, САП, ВАКС и других правоохранителей космические суммы, и дорог так и не видим, и средств тоже. Забегая вперед, ограничения, применяемые правительством по отношению к занятию предпринимательской деятельностью, на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги, повышение цены на газ, по моему убеждению, является абсолютно незаконным, и является ограничивающим гарантированные людям права, в том числе на право заниматься предпринимательской деятельностью и получать за свою работу определенные средства, ведь фактически это искусственные преграды для работы бизнеса. При этом ни банковская система, ни налоговая никаких льгот людям не оказывает. Почему-то в таких ситуациях всегда проигрывает предприниматель, обычный гражданин. Несмотря на то, что Украина действительно находится в сложном экономическом положении, то такие действия правительства лишь углубляют кризисную ситуацию. Карантин выходного дня является подтверждением нелогичности действий, его можно сравнить с тем, что пять дней в неделю ты ходишь без маски, а два дня – в маске. Хотя предприниматели на самом деле пытались и так придерживаться установленных ограничений и масочного режима, чтобы иметь возможность работать, но правительство на это не обращает внимания.

На сегодняшний день 45 народных депутатов обращаются в Конституционный Суд с требованием отменить карантин выходного дня. Я также убежден, что карантин выходного дня абсолютно незаконное действие и уже в судах есть иски по этому поводу, но судебная ветвь власти в данном случае в большинстве случаев заняла позицию государства. Никто не хочет вмешиваться, ожидая, что рано или поздно это закончится и не нужно будет это рассматривать. А если признают незаконным или если закончится срок, то соответственно никаких правовых последствий это решение формально иметь не будет. Тем более предъявить государству претензии, чтобы возместить средства, будет достаточно сложно. Это будут долговременные процессы, которые, как правило, могут закончиться ничем и даже если предприниматель выигрывает, то в дальнейшем ему будут рассказывать, что средств в бюджете на выполнение решения суда нет и Казначейство эти деньги не выплатит.