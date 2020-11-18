Евгений Комаровский — детский врач, кандидат медицинских наук, автор 15 книг о здоровье детей, телеведущий программы «Школа доктора Комаровского».

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Евгений Комаровский принял вызов журналистов ICTV, и в рамках проекта «55 за 5» ответил на 55 вопросов за 5 минут.— В последнее время вокруг вакцинации огромные споры. Как считаете вы — вакцинировать ли вакцинировать?

— Да, вакцинировать!— Вакцины в Украине можно назвать качественными?

— Вакцины бывают разными. Большинство сертифицированы ВОЗ, а значит — качественные.— Кто несет ответственность за негативные последствия вакцинации?

— У нас — никто. Вообще. Потому что у нас в принципе системы ответственности в медицине нет.— Как-то вы сказали: «Дети должны идти в школу в 10 лет, а заканчивать ее в 11». Что не так с украинскими школами?

— Украинские школы никому не нужны — ни учителям, ни родителям. Вы хоть раз слышали, чтобы наш президент сказал слово «школа»? Поэтому у нас и проблемы со школами, ведь они вне внимания государственных мужей, им это не интересно. А вы на них рассчитывали. И это ваша страшная ошибка.— Какой процент продукции в аптеках — подделки?

— Минимум 50%, а скорее всего — гораздо больше — до 80%.— Три универсальные правила, чтобы быть здоровым?

— не заставлять себя делать то, чего не хочется, улыбаться и не видеть негатив.Больше смотрите в видео:

Напомним, доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно лечить ОРВИ у ребенка и чего не следует делать.

Ранее Евгений Комаровский назвал простые способы, которые помогут уменьшить вероятность заболевания гриппом.

Добавим, что чрезмерная потливость у ребенка может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, поэтому Евгений Комаровский призвал родителей не медлить с визитом к врачам.