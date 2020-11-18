Карантин выходного дня малоэффективен, в Украине нужно будет вводить локдаун, — так считают экспреты.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

Так, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П. Шупика Федор Лапий прогрозирует рост числа случаев коронавируса.По его мнению, введение жесткого карантина неизбежно:

«Даже если посмотреть на поведение митингующих: большинство людей в толпе не используют масок, носят маски под носом, на подбородке. Есть немало малого и среднего бизнеса, которые заботятся о безопасности своих посетителей и клиентов. Но также и есть немало украинцев, которые этим пренебрегают и вообще отрицают существование COVID-19».

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что доказанной эффективности карантина выходного дня нет:

«Мне бы не хотелось пугать украинцев. Но самый вероятный сценарий — это ухудшение эпидемической ситуации и, как результат, необходимость вводить жесткий карантин через две-три недели».

По его словам, пример Чехии и Бельгии показывает результат от жесткого карантина — через две-три недели у них пошел спад новых заражений.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк считает, что любые частичные ограничения на сегодня не будут эффективными в сдерживании пандемии в стране. По словам Ковтонюка, в Румынии, где власти пошли на компромиссный вариант карантина, рост инфицирования только ускоряется.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 12 496 новых случаев COVID-19. Каждый день заболевают около 500 врачей.

В Херсоне военнослужащие Национальной гвардии взяли под охрану две больницы, где лечат больных COVID-19. Еще одна больница для лечения больных коронавирусом находится под охраной еще с 17 августа.