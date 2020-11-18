Локдаун — самый эффективный метод противодействия COVID-19, но его введение убийственно для экономики Украины.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он пояснил, что локдаун эффективен, поскольку полностью разрывает цепь передачи вируса:

«Однако, по расчетам Минфина и Минэкономики, его введение в Украине может привести к краху экономики».

Он также подчеркнул, что эффективность карантина выходного дня будет зависеть от соблюдения санитарных норм.

Как сообщалось ранее, эксперты утверждают, что карантин выходного дня малоэффективен, в Украине нужно будет вводить локдаун.

Также сообщалось о том, что США помогут Украине наладить контакты с компаниями-производителями вакцин от COVID-19: Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer и Novavax.

