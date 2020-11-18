Погода в Украине 19 ноября будет продиктована антициклоном Thodo, то есть осадков не будет. Однако ожидается сильный ветер и сильные морозы.

Своим прогнозом погоды поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра погода не будет комфортной — с севера Европы и северо-запада антициклон будет «подпирать» другая воздушная масса, будет «угрожать фронт далекого северного циклона» — это противостояние почувствуют жители запада и севера Украины.

Осадки завтра маловероятны, но ветер будет до штормовых значений в западных и северных областях. Сложная ситуация также ожидается в Крыму и на Приазовье.

Температура воздуха ближайшей ночью опустится в восточных областях до 7-13 градусов мороза. На остальной территории 0-5 градусов мороза.

Завтра днем ​​в Украине ожидается 0 + 5 градусов, на востоке до 3 градусов мороза.

При этом на западе ночью будет 1 + 3 градуса, а днем ​​5 + 10 градусов.

На дорогах местами гололедица.

В Киеве 19 ноября будет сухо, ветрено и холодно. Ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, а днем ​​в четверг +2, +3 градуса. В пятницу в столицу придет дождь с переходом в мокрый снег.

20 ноября ситуация ухудшится — надвигается атмосферный фронт с дождем и мокрым снегом.

Как сообщал ранее народный синоптик Леонид Горбань, до конца осени температура воздуха еще три раза будет опускаться до «минусов», также ожидается снег.

Синоптики рассказали, что в декабре в Украине средняя температура воздуха ожидается на уровне минус 4 плюс 1, что близко к многолетним значениям, однако теоретически температура может опуститься до невероятных минус 37 градусов.