Украинские политики потратили на предвыборную рекламу в Facebook $6,6 млн.
Об этом сообщает движение «Чесно».
«$6 600 000 — расходы украинских политиков в 2020 году на рекламу в Facebook. Для сравнения, это чуть больше годового бюджета города Дрогобыча», — комментируют эксперты.
В этот период рекламу распространяли 4 500 страниц в Facebook и Instagram.
Топ по расходам возглавила страница «Политическая партия «За Майбутнє» — потрачено почти $170 000.
Партия «Слуга народа» занимает первое место по совокупным затратам разных страниц этой политической силы или кандидатов от нее — $880 000.
Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что конституционных оснований для роспуска парламента сейчас нет и президент Владимир Зеленский вряд ли пойдет на это, даже если Верховная Рада не поддержит его законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщал, что дата проведения выборов на Донбассе — 31 марта 2021 года — не является однозначной, время можно перенести.