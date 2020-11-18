Украинские политики потратили на предвыборную рекламу в Facebook $6,6 млн.

Об этом сообщает движение «Чесно».

«$6 600 000 — расходы украинских политиков в 2020 году на рекламу в Facebook. Для сравнения, это чуть больше годового бюджета города Дрогобыча», — комментируют эксперты.

В этот период рекламу распространяли 4 500 страниц в Facebook и Instagram.

Топ по расходам возглавила страница «Политическая партия «За Майбутнє» — потрачено почти $170 000.

Партия «Слуга народа» занимает первое место по совокупным затратам разных страниц этой политической силы или кандидатов от нее — $880 000.

Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что конституционных оснований для роспуска парламента сейчас нет и президент Владимир Зеленский вряд ли пойдет на это, даже если Верховная Рада не поддержит его законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщал, что дата проведения выборов на Донбассе — 31 марта 2021 года — не является однозначной, время можно перенести.

