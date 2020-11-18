Житель Курахово в Донецкой области, жестоко убил свою трехлетнюю дочь.
Детали трагедии сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры на своей странице в Facebook.
Как сообщается, девочка умерла от ножевых ранений в горло и брюшную полость.
Трагедия произошла 18 ноября. Мужчина, находился в собственной квартире наедине с 3-летней дочерью, нанес ей несколько ножевых ранений в область горла и брюшной полости. От полученных травм ребенок скончалась на месте.
Правоохранители, которых вызвала на место происшествия мать ребенка, задержали подозреваемого.
Досудебное расследование по факту умышленного убийства отцом малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).начато под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры.
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Тем временем, в одной из больниц Глуховского района в Сумской области, пациентка с подтвержденным COVID-19 совершила самоубийство. Больная с коронавирусом повесилась в больнице 10 ноября.