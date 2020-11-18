Американская фармкомпания Pfizer, завила, что эффективность ее вакцины от COVID-19 выросла сразу на пять процентов и достигла отметки в 95%.
Об этом свидетельствует заявление пресс-служба компании.
Pfizer сообщает, что вакцина под названием BNT162b2, разработанная вместе с немецкой BioNTech, показала такую эффективность через 28 дней после того, как участники испытаний получили первую дозу препарата.
В ходе исследований COVID-19 выявили у 170 добровольцев, 162 из которых получали плацебо.
По данным компании, вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых, а среди добровольцев старше 65 лет эффективность BNT162b2 превысила 94%.
Напомним, Украина планирует закупать эту вакцину от коронавирусной инфекции.
Как мы уже рассказывали ранее, вслед за Pfizer и BioNTech об эффективности своей вакцины от COVID-19 заявила американская компания Moderna. По ее информации, новая вакцина эффективна на 95%.
Тем временем, США помогут Украине наладить контакты с компаниями-производителями вакцин от COVID-19: Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer и Novavax.