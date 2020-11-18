Так называемый мирный план Кравчука по Донбассу уже был раскритикован представителями России и ОРДЛО. Они указывают, что план полностью противоречит Минским соглашениям и не нацелен на урегулирование конфликта. Об этом заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум.

По его мнению, это попытка Киева добиться созыва очередного саммита «нормандского формата»: «Украинские власти действительно желают, чтобы саммит состоялся, только неясно, зачем он нужен, если никаких результатов по его итогам не будет принято. Не будет, потому что Киев не намерен выполнять Минские соглашения, а Россия и власти ОРДЛО не намерены от них отказываться. И план Кравчука подтверждает тезис – позиция Украины совершенно неконструктивная, не нацеленная на мир. А вот усугубить ситуацию на Донбассе вполне может.

Очевидно же, что ОРДЛО интересует внесение в Конституцию Украины особого статуса региона. Долгое время Украина вообще отказывалась обсуждать этот вопрос, без которого дальнейшее политическое урегулирование невозможно. В плане Кравчука об этом говорится следующее. Киев готов включить в старый закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» «формулу Штайнмайера». Есть даже дата – до 17 декабря 2020 года.

Но ведь существующий закон – это пустышка. Сначала должны быть приняты изменения в Конституцию в части децентрализации, учитывающие особенности ОРДЛО. Это ключевой политический элемент мирного процесса. И это длительный процесс, лишь после завершения которого стороны должны переходить к следующему этапу согласования остальных нормативно-правовых актов, необходимых для урегулирования конфликта и проведения выборов. Тогда же должен быть принят закон, в котором будет закреплено административно-территориальное устройство ОРДЛО и определена система органов местного самоуправления.

Если идти по логике Украины, то никакого самоуправления с особыми условиями в ОРДЛО не будет, потому что для этого не будет законодательной базы. Это очевидные вещи, которые понимают и те, кто писал план Кравчука. Потому этот план недееспособен, он и не задумывался как реальный механизм для урегулирования конфликта. Украина не готова менять Конституцию, не готова выполнять Минские соглашения.

Не готова даже платить пенсии своим гражданам в ОРДЛО. Потому как в разделе об экономических мерах ни слова о пенсиях. Лишь аморфная формулировка о восстановлении социальных обязательств Украины до 30 сентября 2022 года! То есть, следуя такой логике, Украина должна вернуться на Донбасс вот уже весной 2021 года (как бы смешно и нереалистично это не звучало), а вот восстановить соцвыплаты своим гражданам там обязуется лишь через два года. С таким подходом вряд ли местные жители будут встречать новую власть в ОРДЛО с объятиями. Киев сам настраивает жителей ОРДЛО против себя. Неужели так выглядит возврат сердец людей, которые остались за линией разграничения?»

«Этот документ закладывает мину в мирный процесс. Это деструктивная инициатива, которая таковой и задумывалась. Вместо поиска мира на Донбассе украинская власть вбивает клинья в процесс урегулирования конфликта. Жизни украинцев по обе линии соприкосновения Зе-команду вообще не интересуют» — отметил Розенбаум.