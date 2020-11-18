Врач-анестезиолог, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров предложил людям, которые не верят в COVID-19, умирать дома.
Свое обращение врач опубликовал в Telegram-канале «Коронавірус_інфо».
Также Дубров отметил, что всего несколько часов работы в реанимации позволят «выветрить ковидный атеизм.
«Большая просьба, наверное, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома, синея», – заявил Дубров.
Он также отметил, что в больницах не хватает младшего персонала.
«Думаю, сутки или несколько часов в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, хватит… «ковидный атеизм» пройдет очень быстро», – подытожил Дубров.
Как мы уже рассказывали ранее, фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты шести медикам после профзаболевания COVID-19. Эти выплаты будут осуществлять ежемесячно.
Тем временем, в Запорожье люди часами стоят в очередях, чтобы сдать тесты на COVID-19. Происходит все в коронавирусном блоке центра первичной медико-санитарной помощи № 5 Хортицкого района (бывшая 1-я поликлиника). Именно там в одной очереди стоят люди с разными проблемами, но в итоге уходят с большой вероятностью заражения SARS-Cov-2.