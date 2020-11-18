Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Печерского района Киева.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции.

Депутатская фракция «Всеукраинское объединение «Свобода», председатель фракции.Биография, семья

Родился 10 апреля 1976 года в с. Смига Ровенской области. Жена — Юлия Доманецкая, сыновья — Святослав i Роман.Образование

В 1991 г. Закончил с отличием 9 классов Смигскую среднюю школу.

В 1993 г. Закончил с золотой медалью Кременецкий лицей.

1993-1998 гг. — Тернопольский государственный педагогический университет, закончил с отличием, специальность — учитель истории.

В 2002 году окончил аспирантуру в Киевском национальном лингвистическом университете по специальности «социальная философия, философия истории».

В 2011 г. окончил Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко по специальности «правоведение».

Трудовая деятельность

1998-1999 гг. — учитель истории Байковецкой ООШ I-II степеней

2002-2003 гг. — редактор отдела политики еженедельника «Украинское слово».

2004-2009 гг. — литературный редактор журнала «Украинский театр».

2004-2011 гг. — директор общественной организации «Открытое общество».

С 2012 г. — руководитель пресс-службы ВО «Свобода», заместитель председателя партии.

2012-2014 гг. — депутат Верховной Рады VII созыва, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Общественная деятельность

Участник комбатского объединения «Легион Свободы», считается автором термина «Революция Достоинства».Скандалы

Неоднократно позволял себе расистские, антисемитские и ксенофобские высказывания.Был арестован по подозрению в участии в массовых беспорядках под Верховной Радой 31 августа 2015 года.ДекларацияВ 2018 году Юрий Сиротюк задекларировал $ 14 тыс, 5 тыс евро и 210 тыс грн наличными. Общий доход депутата составил 1,1 млн грн, из них 885 тыс грн — доход от предпринимательской деятельности, 219 тыс грн — от отчуждения движимого имущества.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат квартира в Киеве и земельный участок в с. Барахты Киевской области.Ссылки

Общественная приемная: ул. Липская,16, (093) 725-17-27

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/syrotyukyuriy

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/yuriy.syrotyukОтчет депутата за 2017 год.