Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Печерского района Киева.
Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции.
Депутатская фракция «Всеукраинское объединение «Свобода», председатель фракции.Биография, семья
Родился 10 апреля 1976 года в с. Смига Ровенской области. Жена — Юлия Доманецкая, сыновья — Святослав i Роман.Образование
- В 1991 г. Закончил с отличием 9 классов Смигскую среднюю школу.
- В 1993 г. Закончил с золотой медалью Кременецкий лицей.
- 1993-1998 гг. — Тернопольский государственный педагогический университет, закончил с отличием, специальность — учитель истории.
- В 2002 году окончил аспирантуру в Киевском национальном лингвистическом университете по специальности «социальная философия, философия истории».
- В 2011 г. окончил Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко по специальности «правоведение».
Трудовая деятельность
- 1998-1999 гг. — учитель истории Байковецкой ООШ I-II степеней
- 2002-2003 гг. — редактор отдела политики еженедельника «Украинское слово».
- 2004-2009 гг. — литературный редактор журнала «Украинский театр».
- 2004-2011 гг. — директор общественной организации «Открытое общество».
- С 2012 г. — руководитель пресс-службы ВО «Свобода», заместитель председателя партии.
- 2012-2014 гг. — депутат Верховной Рады VII созыва, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Общественная деятельность
Участник комбатского объединения «Легион Свободы», считается автором термина «Революция Достоинства».Скандалы
Неоднократно позволял себе расистские, антисемитские и ксенофобские высказывания.Был арестован по подозрению в участии в массовых беспорядках под Верховной Радой 31 августа 2015 года.ДекларацияВ 2018 году Юрий Сиротюк задекларировал $ 14 тыс, 5 тыс евро и 210 тыс грн наличными. Общий доход депутата составил 1,1 млн грн, из них 885 тыс грн — доход от предпринимательской деятельности, 219 тыс грн — от отчуждения движимого имущества.
Из недвижимого имущества семьи принадлежат квартира в Киеве и земельный участок в с. Барахты Киевской области.Ссылки
Общественная приемная: ул. Липская,16, (093) 725-17-27
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/syrotyukyuriy
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/yuriy.syrotyukОтчет депутата за 2017 год.