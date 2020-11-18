Пророссийские боевики на Донбассе сегодня, 18 ноября, соблюдали режим полного прекращения огня. Тем временем украинские саперы продолжают работу по разминированию территорий.

Подробности ситуации на Донбассе сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

На сегодняшний день, ситуация в зоне ООС контролируется украинским силами. Бойцы ВСУ полностью придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы.

Сегодня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Также сообщается, что саперы разминировали более 13 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 147 взрывоопасных предметов.

К сожалению, ранее, 16 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский десантник. Обстоятельства гибели выясняются.

Как мы уже рассказывали ранее, террористы на Донбассе на оккупированных территориях Донбасса провели масштабные учения с 9 по 15 ноября.

А также сообщали о трагедии — житель Курахово в Донецкой области, жестоко убил свою трехлетнюю дочь.