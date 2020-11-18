США помогут Украине наладить контакты с компаниями-производителями вакцин от COVID-19: Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer и Novavax.

Эта договоренность была достигнута во время телефонного разговора главы Министерства здравоохранения Максима Степанова с министром здравоохранения и социальных услуг США Алексом Азаром.

США и Украина обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг пандемии COVID-19, а также вопрос доступа Украины к безопасной и эффективной вакцине против инфекции.

«Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями по обеспечению оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, так как именно она является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе», – подчеркнул Степанов.

В США подчеркнули, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для их правительства. Азар пообещал способствовать усилению коммуникации украинского Министерства здравоохранения с вышеуказанными компаниями-производителями вакцин, чтобы и наша страна как можно скорее смогла подписать соответствующие контракты на поставку доз потенциальных препаратов для борьбы с коронавирусом.

Также Алекс Азар заявил о готовности усилить сотрудничество по программам в борьбе с такими инфекционными заболеваниями как корь, туберкулеза.

Как сообщалось ранее, эксперты утверждают, что карантин выходного дня малоэффективен, в Украине нужно будет вводить локдаун.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 12 496 новых случаев COVID-19. Каждый день заболевают около 500 врачей.