У МВФ появился ряд вопросов к антикоррупционной реформе в Украине, которые ставят под угрозу получение очередного транша.

Подробности рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук, передает «Корреспондент».

В то же время политик подчеркнул, что все структурные маяки по новой программе stand-by уже выполнены.

Формальных предпосылок для того, чтобы не давать Украине транш или не присылать миссию, у МВФ нет. При этом фонд смотрит на общую ситуацию в стране, которая сейчас не совсем позитивная.

«Решение Конституционного суда не представляет в лучшем свете нашу страну и, действительно, может посылать какой-то негативный сигнал МВФ… Что касается антикоррупционной реформы, то есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции, работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры, работа и независимость Национального антикоррупционного бюро. Конкурс по САП прошел, и в МВФ теперь смотрят, как это будет работать. Персоналии – не главное», – пояснил замминистра.

По его словам, каждый день представители Офиса президента и Высшего совета юстиции общаются с МВФ.

«Была некая пауза в сентябре, но сейчас идет нормальный процесс. Поэтому я думаю, что вопросы Фонда по антикоррупционному направлению будут сняты. Все, что мы должны были выполнить, формально мы выполнили. Все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения. Поэтому мы ожидаем от них позитивного сигнала – начала работы миссии фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка», – прояснил Драганчук.

Как мы уже рассказывали ранее, доход на душу населения в Украине составил 3 424 доллара в год, эта цифра в три раза меньше, чем в России, где этот показатель находится на уровне 9 972 доллара, подсчитали в МВФ.