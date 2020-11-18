Украина намерена закупить еще 6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19. Комитет Верховной Рады поддержал выделение 1 млрд грн на их закупку.
Подробности расссказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.
«Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования. Еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей», — пишет премьер.
Также, дополнительные средства будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.
Как мы уже рассказывали ранее, карантин выходного дня малоэффективен, в Украине нужно будет вводить локдаун, — так считают эксперты.
А главный санитарный врач Украины утверждает, что локдаун — самый эффективный метод противодействия COVID-19, но его введение убийственно для экономики Украины.