В одной из районных больниц от COVID-19 умер мужчина — в учреждении почти нет кислорода и он пожертвовал свой сыну, который также заболел.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Дана Яровая. По ее словам, кислород пациентам с COVID-19 дают на 15 минут в день.

«Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода или уже нет», – комментирует она.

При этом Дана Яровая сама пережила тяжелую форму COVID-19 и рассказывает, что означает «кислород на 15 минут в день» для пациентов:

«Кто не пережил признаки удушья во время ковида, не поймёт. И я вроде бы как спокойно к ним относилась, и у меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла разговаривать. И еще раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему на 15 минут дают подышать кислородом. На 15 минут в сутки!!!!! Это, с*ко, просто Гестапо, Освенцим в чистом виде».

COVID-19 продолжает «косить» украинцев, только за прошедшие сутки зафиксировано 12 496 новых случаев. Одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции стала Одесса. По словам врачей и волонтеров, с сентября в городе наблюдается полный медицинский коллапс: людей не берут в больницы, и негласно уже работает протокол сортировки.