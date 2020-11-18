В больнице № 40 Новой Москвы, в которой лечат больных COVID-19, 18 ноября произошел взрыв.
Трагический нцидент произошел в поселке Коммунарка. Как сообщают российские СМИ, разорвало трубу, по которой поступал кислород.
Как пишет «Интерфакс», было повреждено оборудование и помещение, также наблюдалось задымление. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон.
В результате взрыва пострадал рабочий, который занимался монтажом временных корпусов. Он в стабильном состоянии, медики оказывают мужчине помощь. Также сообщается о разгерметизации шланга, по которому под давлением поступал кислород.
По словам очевидцев, был слышен громкий звук, похожий на взрыв, а затем виден дым над больницей.
Тем временем Mash пишет, что на место прибыли 9 автомобилей скорой помощи. Также проводится эвакуация пациентов из других корпусов.
https://www.youtube.com/watch?v=tfh9uvZbsTg&feature=emb_title
Как мы уже рассказывали ранее, фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты шести медикам после профзаболевания COVID-19. Эти выплаты будут осуществлять ежемесячно.
Тем временем, Украина намерена закупить еще 6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19. Комитет Верховной Рады поддержал выделение 1 млрд грн на их закупку.