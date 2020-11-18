Глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от COVID-19. Бесплатно получить вакцину смогут примерно 20% жителей страны

Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

«Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно», — рассказал Ляшко.

Так, в первой половине 2021 года смогут вакцинироваться около 4 миллионов украинцев. Это будет возможным благодаря финансовой поддержке со стороны международных партнеров и правительств других стран.

«Ставим перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины», — заявил он.

Также Ляшко рассказал, что вакцина от производителя Moderna была включена в глобальный механизм COVAX.

В первую очередь вакцину от COVID-19 получат профессиональные группы риска.

«… мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования — это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе — люди с сопутствующими хроническими патологиями», — подытожил санврач.

Как мы уже рассказывали ранее, вслед за Pfizer и BioNTech об эффективности своей вакцины от COVID-19 заявила американская компания Moderna. По ее информации, новая вакцина эффективна на 95%.

В то же ввремя, американская фармкомпания Pfizer, завила, что эффективность ее вакцины от COVID-19 выросла сразу на пять процентов и достигла отметки в 95%.