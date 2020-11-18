Во Франции вспыхнули масштабные протесты против законопроекта «О глобальной безопасности», которым могут запретить распространение фото/видео с правоохранителями, по которым их можно идентифицировать.

Как пишет Le Figaro, протесты проходят в Париже, Тулузе, Марселе, Лионе, Гренобле, Бордо.

Отметим, парламент намерен рассмотреть ст. 24 законопроекта, которым предлагается запретить распространение материалов с правоохранителями во время исполнения ими обязанностей. За нарушение предлагают наказывать 1 годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

В Париже на акцию протеста перед Национальной ассамблеей вышли несколько сотен человек — преимущественно профсоюзы СМИ и правозащитники, которые считают, что такой законопроект «убьет свободу». Журналисты заявляют, что будет препятствование журналисткой деятельности. В итоге, протест перерос в жесткие столкновения и полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В Тулузе собралось около 1300 человек. Полиция также разогнала их слезоточивым газом. В городе Ренн собралось более 300 человек, в Лионе — около 700, в Бордо 700-800 человек, в Марселе — несколько сотен, в Гренобле — около 400. В этим регионах обошлось без инцидентов.



Dispersion par les forces de l’ordre d’une tentative de manifestation sauvage sur le boulevard Saint-Germain contre la #LoiSecuriteGlobale #PPLSecuriteGlobale pic.twitter.com/qQRCZFAJwb — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 17, 2020

Les forces de la gendarmerie mobile contraintes de se retrancher dans un hall d’immeuble, face aux tirs de projectiles #PPLSecuriteGlobale #SecuriteGlobale #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/7UeTD1hcWQ — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 17, 2020

Une partie du rassemblement contre la #LoiSecuriteGlobale se détache sur le boulevard Saint-Germain et part en défilé sauvage #PPLSecuriteGlobale #SecuriteGlobale pic.twitter.com/5i5BSlmEEG — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 17, 2020

Тем временем в Киеве предприниматели продолжают протест под парламентом, выступая против кассовых аппаратов, и 17 ноября там произошли первые столкновения.

Как сообщалось ранее, ФОПы требуют отменить карантин выходного дня и выступают против ведения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Движение SaveФОП объявило о начале Налогового майдана.