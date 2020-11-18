В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения рекомендуют людям воздержаться от злоупотребления алкоголем во время пандемии COVID-19, ведь позже это может привести к тяжелым последствиям для организма.

С такой рекомендацией выступили в организации. Там, в частности, рекомендуют бороться с распространением алкогольных напитков на государственном уровне, увеличивая акцизный сбор, ограничивая доступность к алкогольным напиткам, запрещая рекламу.

В ВОЗ отмечают, люди тратят деньги на покупку алкоголя вместо покупки критически важных товаров, включая медикаменты. Эксперты также подчеркивают, желание скрасить скуку во время самоизоляции может привести к проблемам с психикой и алкогольной зависимости.

Одновременно с этим злоупотребление алкоголем приводит к росту объемов домашнего насилия и количеству травм, вызванных падениями, ожогами.

Кроме того, в ВОЗ обращают внимание на то, что в таких условиях у детей упрощается доступ к алкоголю.

На эту проблему обратила внимание также инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. Она, в частности, ответила на вопрос: «Защищают ли алкоголь, лук и чеснок от коронавируса?».

«Не защищают. В этих веществах, действительно есть природные фитонциды. Они каким-то образом могут повлиять, гипотетически, на концентрацию вируса. Но это не панацея. Лук, чеснок и еда, которая содержит острое, оказывает другое благоприятное воздействие на организм, на сосуды, например. Но радикально на развитие инфекционного процесса фитонциды не влияют. Тяжесть инфекционного заболевания зависит не только от дозы, но и от реакции иммунитета на возбудитель, а при этом коронавирусе, как и при других, которые вызывают тяжелый респираторный синдром, именно иммунная система вызывает тяжелое поражение легких. И не только легких. Поэтому, как она ответит — это, в том числе генетически детерминировано. От дозы зависит и генетически детерминировано. Лук и чеснок — это хорошо для здоровья, так же хорошо, как гулять, заниматься спортом и сбалансировано питаться (люди должны получать адекватное количество витаминов). У нас действительно у многих дефицит витамина D, а когда развивается это заболевание, они еще больше впадают в этот дефицит, даже те, у кого до болезни уровень был нормальный. Витамин D обладает многими функциями, в том числе, функцией регуляции иммунной системы. Поэтому в рекомендациях многих стран мира в комплексную терапию внесено употребление витамина D … Переизбыток витамина (многие люди сейчас его пьют бесконтрольно) тоже вреден», — цитирует ее Telegram-канал «Вирусные истории».



Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что локдаун является самым эффективным методом противодействия COVID-19, но его введение убийственно для экономики Украины.