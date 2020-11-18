В Запорожье люди часами стоят в очередях, чтобы сдать тесты на COVID-19. Происходит все в коронавирусном блоке центра первичной медико-санитарной помощи № 5 Хортицкого района (бывшая 1-я поликлиника). Именно там в одной очереди стоят люди с разными проблемами, но в итоге уходят с большой вероятностью заражения SARS-Cov-2.

Об этом пишет «Индустриалка».

Помещение коронавирусного блока, по информации издания, совсем небольшое. Перед ним — коридор, который проходят больные COVID-19 и другими заболеваниями. Затем — «коронавирусные» идут налево, все остальные — направо.

Все заходят в коридор через одну небольшую дверь, поскольку главный вход закрыт — перед поликлиникой идет ремонт.

В сети люди жалуются на несоблюдение больницей противоэпидемических мер — для того, чтобы попасть на прием к узкому специалисту приходится проходить через этот коридор, где находятся пациенты с COVID-19. Причина — не могут сделать ступени на центральном входе, их делают уже год.

Одновременно люди жалуются, что стоят по 4-7 часов в этой очереди, чтобы сдать ПЦР-тест. Две недели назад очередь выходила даже на улицу.

«Стульев нет, люди стоят по 4 часа в очередях, с температурой. Даже если и не был болен COVID, заразишься». В 9-й и в 4-й поликлиниках аналогично, пишут пользователи.

«Когда я был тут в начале ноября, даже негде стоять нормально не было. По сравнению с этим очередь, которая сейчас — небольшая. Тогда стояли впритык, едва можно было пройти, были скандалы и крики. Я стоял с полвосьмого до трех часов», — рассказывает изданию один из тех, кто простоял в этой очереди.

Автор материала также подчеркивает, коронавирусный блок очень меленький, работает всего один лаборант, а надо хотя бы три. В этом же блоке дежурный терапевт ведет первичный прием пациентов с признаками ОРВИ. Поэтому и большая очередь людей с кашлем и температурой. К тому же нет нормальной организации. Не все приходят на ПЦР с направлениями. Некоторые бегают по нескольким кабинетам и стоят в двух-трех очередях. Затем начинаются разборки, кто и за кем стоял.

«Я брал направление на ПЦР-тест у своего семейного врача. Позвонил по телефону, врач записала мои симптомы, открыла больничный. Выписала направление, сообщила дату, когда надо приехать. И сказала, что направление будет в лаборатории. А были люди, которые не звонили своему врачу, а сами шли на прием и получали направление, а потом шли на тест. Занимали очередь к врачу и на тест. Если бы все брали направление через семейного врача, как я, было бы меньше проблем и угрозы заразиться», — говорит пациент.

Контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию распространению COVID-19 за две недели работы получил свыше 37 тысяч звонков. Зачастую украинцы обращаются к операторам по поводу деклараций и диагностики.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хочет, чтобы украинцев пускали в общественные заведения только по QR-коду.