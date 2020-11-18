Введенный карантин в Украине поможет с меньшими потерями пережить зиму. Но пандемия COVID-19 в любом случае ударит по стране.
Такое мнение озвучил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Reuters.
По его словам, текущие ограничения, которые ввело правительство, позволят хотя бы оставить прирост случаев заражения COVID-19 на текущем уровне и избежать его возрастания.
«Эти меры помогут Украине пережить тяжелый период, самую тяжелую зиму. Этот период, на мой взгляд, будет очень суровым с точки зрения заболеваемости и количества тяжелобольных», — сказал Степанов.
Министр также отметил «волнующую» тенденцию увеличения заболеваемости COVID-19 среди людей более молодого населения — младше 40 лет.
Как мы уже рассказывали ранее, карантин выходного дня малоэффективен, в Украине нужно будет вводить локдаун, — так считают эксперты.
А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что локдаун — самый эффективный метод противодействия COVID-19, но его введение убийственно для экономики Украины.