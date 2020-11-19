Погода зимой 2021 в Украине будет характеризоваться резкими колебаниями погодных условий.

Такое мнение озвучил глава Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире ТСН.

«Зима будет с повышенным температурным режимом против нормы. Причем значительно повышенным: температура будет выше на 2-4 градуса, чем была 30 лет назад. Также, с неустойчивым снежным покровом. Похолодания — будут, но будут кратковременными. Но и могут быть достаточно жесткими», — озвучил свое мнение синоптик.

О громких прогнозах касательно аномально теплой или аномально холодной зиме в Украине, Кульбида заявил, что их распространяют частные метеорологи, которым не стоит верить.

«Информация об очень холодной зиме практически каждый год «гуляет» по Европе и Украине. И это связано с деятельностью частных метеорологов, которые дают соответствующие комментарии, которые сейчас есть возможность распространять по всему миру», — подчеркнул Кульбида.

Для того, чтобы получить объективные данные о погоде, необходимо следить за тенденциями изменений климата.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что до конца осени температура воздуха еще три раза будет опускаться до «минусов», также ожидается снег.

Также, синоптики рассказали, что в декабре в Украине средняя температура воздуха ожидается на уровне минус 4 плюс 1, что близко к многолетним значениям, однако теоретически температура может опуститься до невероятных минус 37 градусов.