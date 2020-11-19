В Европе каждые 17 секунд от коронавирусной инфекции COVID-19 умирает один человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Такое заявление сделал директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, указано на сайте ВОЗ.

Он рассказал, что только за неделю с 9 по 15 ноября от COVID-19 скончались более 29 тысяч пациентов. Клюге подчеркнул, что за последние две недели смертность в Европе возросла на 18%.

По состоянию на 19 ноября COVID-19 в Европе заразились примерно 16 млн человек, из которых 355 тысяч случаев – летальные. На Европу приходится 28% мировых случаев заболевания и 26% смертей.

Также в ВОЗ отметили, что в ряде европейских стран системы здравоохранения перегружены. Во Франции реанимационные отделения уже заполнены на 95%, а в Швейцарии – полностью на 100%.

Ранее глава ВОЗ заявил, что системы здравоохранения в Европе и Америке оказались на грани коллапса.

Как мы уже рассказывали ранее, британские и канадские ученые обнаружили четыре новых симптома, которые могут являться ранним свидетельством наличия COVID-19. Такими симптомами назвали — конъюнктивит, спутанность сознания и утомляемость.

Также сообщла, что женщина с подозрением на COVID-19 совершила самоубийство, выпрыгнув из окна в терапевтическом отделении городской больницы в Запорожье.