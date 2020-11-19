Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, сколько будет стоить вакцина от коронавируса SARS-Cov-2.

В эфире «Украина 24» он рассказал, что одна доза вакцины от COVID-19 для Украины может стоить 7 долларов, а курс вакцинации, которые состоит из двух доз — 14 долларов.

Ляшко также отметил, что договоренность о системе COVAX предусматривает выделение 8 млн доз для Украины. Это количество предоставят бесплатно, другие дозы можно будет закупить по специальной цене.

Главный санврач подчеркнул, что заложенные в плане бюджета 2021 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины можно будет потратить именно на покупку дополнительных доз препаратов.

Как сообщалось ранее, в Сумской области женщина умерла у входа в больницу, не дождавшись теста на COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о мужчине, который, как сообщали волонтеры, умер от COVID-19, отдав свой кислород сыну.

Степанов также заявил, что житомирские врачи сделали все возможное, чтобы спасти преподавателя Ольгу Грабарь, которая умерла от COVID-19 на аппарате ИВЛ. Он также утверждает, что в больнице, где она скончалась, есть достаточное количество кислорода. Сама Ольга Грабарь накануне смерти опубликовала в Facebook «крик о помощи» — по ее словам, в реанимации больницы нет кислорода, и ей за сутки его отключали восемь раз.