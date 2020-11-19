Погода в пятницу, 20 ноября, будет вгонять в депрессию — местами возможны дожди с мокрым снегом и сильный ветер. При этом будет холодно.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Скорость ветра завтра ожидается на уровне 10 метров в секунду. Днем в Харьковской и Луганской областях температура воздуха до минус 2, в Закарпатской области — плюс 3−5 градусов, в Крыму — до плюс 7 градусов.

Добавим, народный синоптик Леонид Горбань рассказал «Фактам», что до конца ноября ожидаются еще два периода потепления:

«Отрицательные температуры возможны в течение шести дней ноября. Так, по моим расчетам, морозы в Украине будут 19 и 20 ноября, затем 24 и 25 ноября, а также 28 и 29 ноября. Ноябрь принесет и шесть относительно теплых дней, когда температура воздуха поднимется до плюс 2−4 градусов. Потепление прогнозирую на 21−23 ноября и 25−27 ноября».

Синоптик также добавил, что в последний месяц года, декабре, в Украине ожидается два морозных периода: с 8 по 14 декабря (минус 9−11 градусов) и с 18 по 28 декабря (минус 10−13 градусов). В День святого Николая, 19 декабря, возможен даже снег, ведь температура воздуха опустится до минус 13 градусов.

«В целом же снегопады ожидаются с 18 по 20 декабря и с 27 по 28 декабря», — предупредил Горбань.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что до конца осени температура воздуха еще три раза будет опускаться до «минусов», также ожидается снег.

Синоптики рассказали, что в декабре в Украине средняя температура воздуха ожидается на уровне минус 4 плюс 1, что близко к многолетним значениям, однако теоретически температура может опуститься до невероятных минус 37 градусов.