Хорошая вентиляция помещений снижает вероятность заражения коронавирусом на 70%.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Исследователи из Университета Лидса рекомендуют регулярно открывать окна на 10-15 минут на протяжении всего дня и обеспечить постоянный доступ небольшого количества свежего воздуха в помещение. При этом вентиляция должна быть качественной, поскольку плохое проветривание повышает риск заразиться. Воздух должен обязательно поступать с улицы, а не просто циркулировать внутри здания, сказали исследователи.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественном месте, за маски на подбородках или под носом.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, сколько будет стоить вакцина от коронавируса SARS-Cov-2.