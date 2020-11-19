Боевики «ЛДНР» озвучили ультиматум, выполнение которого сделает возможным обмен пленными на Донбассе. Они требуют согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе.

Такое заявление сделала представитель оккупационной власти в отдельных районах Донецкой области Дарья Морозова. Также они требуют одобрения дорожной карты Верховной Радой.

По ее словам, на сегодня переговоры об обмене пленными заблокированы.

«Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности минским соглашениям», — утверждает Морозова.

Ранее в Украина заявляли, что настаивают на проведении обмена пленными в режиме «всех на всех» до 15 декабря. Позже был назван срок до католического Рождества.

Как мы уже рассказывали ранее, Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе.

Тем временем, ТКГ взяла за основу украинский план действий по Донбассу для дальнейшей работы и стабилизации обстановки на оккупированных территориях.