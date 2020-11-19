По прогнозу сайта «Метеоролог» декабря этого года ожидается теплее, чем обычно в это время. Похолодание и снег скорее всего придут с 15 декабря, а Новый год-202й принесет настоящую зимнюю погоду.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает «Главком».

В Восточной Европе отклонения от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию. Погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

А вот народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что к концу первого зимнего месяца в Украину придут морозы и на Новый год будет холодно, но без снега. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет 9 градусов.

Британские метеорологи в свою очередь ошеломили своим прогнозом для Украины. По их мнению, нас ждет суровая зима за 30 лет. Морозы будут достигать до -20 градусов ниже нуля.

Тем временем синоптики Укргидрометцентра дали более утешительный прогноз на новогодние и рождественские праздники. Или засыплет украинский снегом, сделав атмосферу праздников еще уютнее, науке пока неизвестно, но одно знают точно: «Погода будет замечательной. Потому что главное — праздничное настроение».

Как мы уже рассказывали, погода в пятницу, 20 ноября, будет вгонять в депрессию — местами возможны дожди с мокрым снегом и сильный ветер. При этом будет холодно.

