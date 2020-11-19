Следователи Государственного бюро расследований установили новые причины, которые могли привести к масштабному пожару в Луганской области.

Подробности сообщает пресс-служба ГБР. Накануне следователи с прокурорами провели обыски в главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области:

«В ходе проведенных обысков обнаружили и изъяли вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства».

По версии следствия, одной из главных причин масштабных пожаров было системное разворовывание топлива под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области — не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов и пожарные автомобили не смогли оперативно выехать на место пожара.

С помощью приборов для коррекции одометров автомобилей систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, так завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали.

В ГБР констатируют: «Коррупционные действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов».

Напомним, в лесных пожарах погибли 11 человек.

https://www.youtube.com/watch?v=4CaCPPwAOc0&feature=emb_logo

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что пожары в Луганской области могли произойти из-за попадания снаряда со стороны боевиков.