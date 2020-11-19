Депутат Киевского областного совета от Киево-Святошинского района, округ №33.
Должность: член комиссии по вопросам бюджета и финансов.
Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья, хобби
Родился 11 января 1972 года в Енакиево Донецкой области. Женат в третий раз на Инне Соболевой. Вторая жена Светлана — бывшая жена российского певца Николая Баскова и дочь российского сенатора и фармацевта Бориса Шпигеля.
У Вячеслава Соболева было четверо детей — сыновья Давид и Александр, дочери Светлана и Нина, а также падчерица Мария.
Младший сын, Александр, крестной матерью которого была украинская певица Ирина Билык, погиб в трехлетнем возрасте 1 декабря 2019 во время покушения на его отца.
Мастер спорта, многократный призер и победитель первенств СССР по велоспорту, увлекается сквошем.Образование
- 1979-1986 гг. — средняя школа №1 г.. Енакиево.
- 1986-1989 гг. — средняя школа-интернат спортивного профиля г. Харьков.
- В 1989 г. поступил в Харьковский институт физической культуры и спорта, в 1992г. перевелся в Донецкий филиал Днепропетровского государственного института физической культуры и спорта.
- В 1994 г. получил квалификацию специалиста «преподаватель физической культуры, тренер».
- 2000-2002 гг. — Донецкий институт экономики и торговли, специальность международный менеджмент.
- 2007-2010 гг. — докторантура по специальности «Экономика и управление предприятиями» Донецкого университета экономики и торговли,
- В 2010 получил степень доктора экономических наук.
Трудовая деятельность
- 1994-1997 гг. — директор ООО «Интер-Стар».
- 1997-2003 гг. — заместитель директора ООО «Магазин Виктория».
- В 1997г. открыл первый в Донецке продуктовый супермаркет «Обжора», до 2007 г. был владельцем одноименной торговой сети, одной из крупнейших в Донецкой области.
- 2003-2005 гг. — ассистент кафедры маркетинга и коммерческого дела Донецкого государственного университета экономики и торговли.
- 2005-2006 гг. — заместитель Донецкого городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти.
- 2006-2007 гг. — государственный инспектор Департамента по вопросам государственной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- 2008-2010 гг. — доцент кафедры маркетинга и коммерческого дела Донецкого университета экономики и торговли.
- В 2010 гг. — директор ГП «Нафтогазмережи».
- 2010-2011 гг. — заместитель председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».
- 2010-2015 гг. — профессор кафедры маркетинга и коммерческого дела Донецкого университета экономики и торговли.
- В 2015г. — доцент кафедры организаций агробизнеса Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.
Общественная деятельность
2002-2010 гг. — депутат Донецкого городского совета IV и V созывов, от Союза «За единство, согласие и возрождение» (первым председателем которого был Виктор Янукович) и от БЮТ.Компромат, скандалы
26 марта 2003 в Донецке у входа в два центральных супермаркета сети «Обжора» прогремели взрывы, вокруг места преступления были разбросаны листовки с текстом «Этот магазин принадлежит криминальному авторитету».
В 2016 СБУ задержала главного бухгалтера «Обжоры» по подозрению в финансировании боевиков «ДНР». В СМИ тогда писали, что Вячеслав Соболев остается владельцем сети супермаркетов, которая продолжила работу в оккупированном Донецке.
В Киевском областном совете был кандидатом на отзыв из-за прогулов заседаний сессий и бюджетной комиссии. Не участвовал ни в одном из сессионных голосований в 2017 не голосовал за 72% вопросов в 2016 году.
В 2017 году Вячеслав Соболев не указал в списке подконтрольных кипрскую компанию Lamedon, куда, по некоторым данным, могут переводиться деньги от деятельности его бизнеса на неподконтрольных Украины территориях Донбасса.
Вечером 1 декабря 2019 году в центре Киева было совершено покушение на Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын Александр.
Range Rover, в котором передвигался Вячеслав Соболев 1 декабря 2019 г, принадлежит фирме «ДонУкрПроектНИИ», которая фигурирует в уголовном производстве правоохранителей относительно финансирования терроризма на Донбассе.ДекларацияВ 2018 году Вячеслав Соболев задекларировал $ 143 тыс, 8,7 тыс евро и 165 тыс грн наличными. Общий доход составил 1,2 млн грн, из них 240 тыс грн — зарплата и 943 тыс грн — доход от предпринимательской деятельности.
Из недвижимого имущества семье принадлежат квартира в Донецке, две квартиры и нежилое помещение в Киеве, пять земельных участков и недостроенный дом в Лесниках Киевской области. Проживает семья в Лесниках в арендованном доме. Также есть две квартиры в ОАЭ и жилой дом в США.
Из ценного движимого имущества задекларировано две пары часов Harry Winston, часы Breguet, трое женских часов Ulysse Nardin, Chanel и Rolex, колье, серьги, браслет Van Cleef & Arpels, браслет Cartier и три соболиных жакета. Есть арендованный у фирмы «ДонУкрПроектНИИ» автомобиль Range Rover.