Депутат Киевского областного совета от Киево-Святошинского района, округ №33.

Должность: член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья, хобби

Родился 11 января 1972 года в Енакиево Донецкой области. Женат в третий раз на Инне Соболевой. Вторая жена Светлана — бывшая жена российского певца Николая Баскова и дочь российского сенатора и фармацевта Бориса Шпигеля.

У Вячеслава Соболева было четверо детей — сыновья Давид и Александр, дочери Светлана и Нина, а также падчерица Мария.

Младший сын, Александр, крестной матерью которого была украинская певица Ирина Билык, погиб в трехлетнем возрасте 1 декабря 2019 во время покушения на его отца.

Мастер спорта, многократный призер и победитель первенств СССР по велоспорту, увлекается сквошем.Образование

1979-1986 гг. — средняя школа №1 г.. Енакиево.

1986-1989 гг. — средняя школа-интернат спортивного профиля г. Харьков.

В 1989 г. поступил в Харьковский институт физической культуры и спорта, в 1992г. перевелся в Донецкий филиал Днепропетровского государственного института физической культуры и спорта.

В 1994 г. получил квалификацию специалиста «преподаватель физической культуры, тренер».

2000-2002 гг. — Донецкий институт экономики и торговли, специальность международный менеджмент.

2007-2010 гг. — докторантура по специальности «Экономика и управление предприятиями» Донецкого университета экономики и торговли,

В 2010 получил степень доктора экономических наук.

Трудовая деятельность

1994-1997 гг. — директор ООО «Интер-Стар».

1997-2003 гг. — заместитель директора ООО «Магазин Виктория».

В 1997г. открыл первый в Донецке продуктовый супермаркет «Обжора», до 2007 г. был владельцем одноименной торговой сети, одной из крупнейших в Донецкой области.

2003-2005 гг. — ассистент кафедры маркетинга и коммерческого дела Донецкого государственного университета экономики и торговли.

2005-2006 гг. — заместитель Донецкого городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти.

2006-2007 гг. — государственный инспектор Департамента по вопросам государственной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

2008-2010 гг. — доцент кафедры маркетинга и коммерческого дела Донецкого университета экономики и торговли.

В 2010 гг. — директор ГП «Нафтогазмережи».

2010-2011 гг. — заместитель председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

2010-2015 гг. — профессор кафедры маркетинга и коммерческого дела Донецкого университета экономики и торговли.

В 2015г. — доцент кафедры организаций агробизнеса Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Общественная деятельность

2002-2010 гг. — депутат Донецкого городского совета IV и V созывов, от Союза «За единство, согласие и возрождение» (первым председателем которого был Виктор Янукович) и от БЮТ.Компромат, скандалы

26 марта 2003 в Донецке у входа в два центральных супермаркета сети «Обжора» прогремели взрывы, вокруг места преступления были разбросаны листовки с текстом «Этот магазин принадлежит криминальному авторитету».

В 2016 СБУ задержала главного бухгалтера «Обжоры» по подозрению в финансировании боевиков «ДНР». В СМИ тогда писали, что Вячеслав Соболев остается владельцем сети супермаркетов, которая продолжила работу в оккупированном Донецке.

В Киевском областном совете был кандидатом на отзыв из-за прогулов заседаний сессий и бюджетной комиссии. Не участвовал ни в одном из сессионных голосований в 2017 не голосовал за 72% вопросов в 2016 году.

В 2017 году Вячеслав Соболев не указал в списке подконтрольных кипрскую компанию Lamedon, куда, по некоторым данным, могут переводиться деньги от деятельности его бизнеса на неподконтрольных Украины территориях Донбасса.

Вечером 1 декабря 2019 году в центре Киева было совершено покушение на Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын Александр.

Range Rover, в котором передвигался Вячеслав Соболев 1 декабря 2019 г, принадлежит фирме «ДонУкрПроектНИИ», которая фигурирует в уголовном производстве правоохранителей относительно финансирования терроризма на Донбассе.ДекларацияВ 2018 году Вячеслав Соболев задекларировал $ 143 тыс, 8,7 тыс евро и 165 тыс грн наличными. Общий доход составил 1,2 млн грн, из них 240 тыс грн — зарплата и 943 тыс грн — доход от предпринимательской деятельности.

Из недвижимого имущества семье принадлежат квартира в Донецке, две квартиры и нежилое помещение в Киеве, пять земельных участков и недостроенный дом в Лесниках Киевской области. Проживает семья в Лесниках в арендованном доме. Также есть две квартиры в ОАЭ и жилой дом в США.

Из ценного движимого имущества задекларировано две пары часов Harry Winston, часы Breguet, трое женских часов Ulysse Nardin, Chanel и Rolex, колье, серьги, браслет Van Cleef & Arpels, браслет Cartier и три соболиных жакета. Есть арендованный у фирмы «ДонУкрПроектНИИ» автомобиль Range Rover.