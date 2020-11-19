Пророссийские террористы на Донбассе 19 ноября нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела был ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Боевики открыли огонь в районе Авдеевки из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, передает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Воин ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение и был оперативно доставлен в медучреждение. На данный момент он находится в удовлетворительном состоянии.

«О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого был ранен украинский защитник, сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», – рассказали в штабе ООС.

Как мы уже рассказывали ранее, стали известны новые подробности гибели военнослужащего-десантника 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Ивана Горошко — в момент смерти он разговаривал по телефону с беременной женой.

А также на Донбассе произошла трагедия — житель Курахово в Донецкой области, жестоко убил свою трехлетнюю дочь.