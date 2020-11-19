Британские и канадские ученые обнаружили четыре новых симптома, которые могут являться ранним свидетельством наличия COVID-19. Такими симптомами назвали — конъюнктивит, спутанность сознания и утомляемость.

Подробности передает издание Express.

Так, первый из симптомов — проблемы с желудком. Каждый пятый зараженный COVID-19 отмечает наличие желудочных проблем. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяют потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль в желудке.

«Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента коронавируса», — считает врач из Университета Альберты Митч Уилсон.

Однако он призвал не игнорировать эти проявления.

Еще один признак инфицирования COVID-19 — конъюнктивит. Как считают в Американской академии офтальмологии, они встречается редко — примерно в 3% случаев.

«Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, в которых находится жидкость», — пояснили ученые.

Третий симптом коронавируса — спутанность сознания. Исследователи из Имперского колледжа в Лондоне утверждают, что она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий.

Еще одним симптомов COVID-19 ученые назвали утомляемость. Согласно данным исследователей Тринити колледжа в Дублине, она встречается примерно у 50% больных COVID-19 и может сохраняться до десяти недель.

Как мы уже рассказывали ранее, женщина с подозрением на COVID-19 совершила самоубийство, выпрыгнув из окна в терапевтическом отделении городской больницы в Запорожье.

Тем временем, ВОЗ выступает категорически против закрытия школ в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.