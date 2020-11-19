Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественном месте.

Ранее за нарушение правил карантина действовали штрафы от 17 до 14 тысяч гривен. Сейчас президент подписал закон об административной ответственности за неношение масок в общественных местах во время действия карантина, который предусматривает штрафы 170-255 гривен.

Добавим, маска должна закрывать нос и рот, при этом она может быть изготовлена самостоятельно.

Еще раз подчеркнем, за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без респиратора или защитной маски будут штрафовать на 10-15 необлагаемых минимумов доходов (170 до 255 гривен).

Налагать штрафы смогут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

В Израиле нашли применение использованным медицинским маскам.

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