В Украине увеличивается количество тяжело больных COVID-19 среди молодежи. Связано это с расширением списка людей из так называемой группы риска.

Об этом в комментарии «Обозревателю» сказал врач Тарас Жиравецкий.

«Вирус не мутирует, он такой, как был раньше. Инфицируется огромное количество людей по сравнению с тем, что было раньше. Поэтому увеличилось количество больных и среди молодых. Теперь риск тяжелого течения и в возрастной группе 35+. Нет такого, что половина больных старшие, остальные помоложе. Если днем у нас 1600 госпитализаций, конечно, молодых будет больше, чем когда госпитализировали 200-300», – отметил врач.

Он также пояснил, почему COVID-19 «косит» сейчас и тех, кто раньше даже ОРВИ болел не часто. Врач связывает это с метаболизмом:

«Это сложный синдром, включающий немало подпунктов: скачки сахара, избыток веса, нарушение обмена холестерина. Часть людей являются аллергиками, астматиками, у них аллергический ринит, атопический дерматит. Теперь и они в группе риска».

Также, по его словам, люди порою достаточно условно считают себя здоровыми. Хотя на самом деле толком не обследуются. Нормальное обследование – это не два-три показателя. Иногда оно может стоить несколько, а то и десятки тысяч гривен.

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