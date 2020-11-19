В Украине не хватает денег на выплаты пенсий . Накануне Министерство соцполитики пригласило дополнительные средства на выплаты, не хватает 1400000000 гривен. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Страна . Издание ссылается на проект распоряжения Кабинета министров. По статье "Финансовое обеспечение выплаты пенсий" нужно дополнительно почти 1400000000 гривен. В пояснительной записке указано, что деньги нужны на выплаты пенсий. Отметим, в декабре поступления от ЕСВ ожидаются на уровне около 23900000000 гривен — это почти на 1400000000 меньше плана. Одна из возможных причин провала по сбору ЕСВ — растущая задолженность по зарплатам. Госстат сообщает, что в ноябре задолженность по зарплатам выросла на 9,5%, до 3400000000 гривен. А с начала года задолженность по зарплатам и увеличилась на 30%. Издание добавляет, деньги на пенсии (на такую же сумму — 1400000000 гривен) нашли в другой программе — на выплату монетизированных субсидий по коммуналке. В Кабинете министров отмечают, что по этой программе в бюджете предусмотрено около 25300000000 гривен. В январе-ноябре 2020 выплатили 22500000000, на декабрь расходы составят еще 2 млрд. "Лишние" деньги (излишне выплаченные субсидии) возвращаются на счета Минсоцполитики. Как мы уже рассказывали ранее, пенсионный фонд Украины опубликовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров на 1 октября 2020 года.