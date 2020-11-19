Европа может избежать локдауна, если большинство ее жителей будут соблюдать масочный режим.

Такое заявление сделал глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Как известно, за прошедшую неделю половина новых случаев COVID-19 пришлась на европейский континент. Ситуации в Европейском союзе обостряется и многие правительства резко усиливают карантин, вплоть до локдаунов.

«Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны — это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет», — заявил Клюге.

В Европе целые регионы и даже страны продолжают ужесточать карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19 — уровень заболеваемости бьют рекорды, доходя до критических отметок — какие ограничительные меры были введены и как это повлияло на ситуацию. Вакцина от COVID-19 не сможет остановить мировую пандемию, а только сможет взять ее под контроль.