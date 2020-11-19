Венгрия получила первые образцы российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции COVID-19.Подробности передает агентство «Bloomberg» со ссылкой на заявление главы министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Таким образом, Венгрия стала первой страной в Европейском союзе, которая получила российскую вакцину.
Также Сийярто поделился видео с прибытием вакцины, на котором показан процесс доставки препарата самолетом авиакомпании «Аэрофлот».
Ранее по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и Сийярто стало известно, что РФ обсуждает производство в Венгрии российской вакцины «Спутник V» от COVID-19.
На данный момент в стране уже готовится производственная площадка.
Как мы уже рассказывали ранее, глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от COVID-19. Бесплатно получить вакцину смогут примерно 20% жителей страны.
Для всех остальных одна доза вакцины от COVID-19 может стоить 7 долларов, а курс вакцинации, которые состоит из двух доз — 14 долларов.