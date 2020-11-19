В Украине на полигоне испытали новейшую реактивную систему залпового огня «Буревий», которая может заменить «Ураганы», которые сейчас находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины.
Подробности передает Defense Express.
РСЗО «Буревий» изготовлена на Шепетовском ремонтном заводе и оснащена цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя, а информация передается в режиме онлайн.
«Испытание «Буревия» проходят в максимальном взаимодействии с Минобороны, которое заинтересовано в этой машине. Концептуальный подход в ее создании: максимальная цифровизация, увеличение дальности стрельбы, мобильности, а также комфорта и безопасности военных. Нами полностью разработан и изготовлен весь пакет направляющих и система наведения. Они интегрированы на новое високопроходное шасси, которое в дальнейшем будет оснащено полностью бронированной кабиной», — заявил директор ГП «Шепетовский ремонтный завод» Олег Туринский.
Реактивную систему размещено на високопроходном шасси Т815-7Т3RC1 от чешской Tatra с колесной формулой 8х8, которая отличается уровнем экономичности и эргономичности, сверхвысоким уровнем проходимости и максимальной скоростью более 100 км/ч.
https://www.youtube.com/watch?v=RA1Qs9015J4&feature=emb_title
Как мы уже рассказывали ранее, боевики на Донбассе попались на использовании почти всех типов российских беспилотников, которые есть на вооружении армии РФ.
А также мы сообщали, что если в Кремле почувствуют, что Россия проигрывает, в Крыму могут развернуть ядерное оружие, — так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.