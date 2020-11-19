Избирательная комиссия штата Висконсин согласилась пересчитать голоса избирателей на округах Милуоки и Дейн. Этого потребовал действующий президент США Дональд Трамп, он даже заплатил за это миллионы долларов.

Об этом сообщает AP.

Для пересчета голосов Трамп заплатил необходимые 3 млн долларов. Ожидалось, что распоряжение избиркома о пересчете будет формальным ходом, но вместо этого в комиссии прошли многочасовые дебаты.

Члены комиссии от Демократической партии уверены, что результаты пересчета еще будут оспорены в суде командой Трампа, хотя претензии не обоснованы.

Отметим, Джо Байден выиграл округи Дейн и Милуоки с перевесом более чем 2 к 1.

Как сообщалось ранее, приход к власти в США демократа Джо Байдена «похоронит» скандальный газопровод «Северный поток-2» — Штаты намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что электронная система голосования Dominion удалила 2,7 миллиона голосов, которые отдали за него на выборах.