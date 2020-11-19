Женщина с подозрением на COVID-19 совершила самоубийство, выпрыгнув из окна в терапевтическом отделении городской больницы в Запорожье.

Как сообщают местные правоохранительные органы со ссылкой на очевидцев, тело женщины с разбитой головой нашли под окнами учреждения.

Согласно предварительным данным, пациентка 1964 года рождения имела подозрение на COVID-19 и психическое заболевание. Она ждала прием к врачу на 4-м этаже, однако в кабинет так и не зашла.

В полиции также рассказали, что накануне потерпевшая высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

Расследование чрезвычайного происшествия продолжается.

https://www.youtube.com/watch?v=zQZiRFaheUM&feature=emb_title

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