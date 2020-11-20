Главный врач медицинского центра «Биокурс» Тарас Жиравецкий говорит, что Украина только разгоняется по суточной заболеваемости COVID-19, но уже сейчас официальную статистику Министерства здравоохранения можно умножать на 5.

Такое заявление он сделал в интервью «Обозревателю».

«Сейчас мы только разгоняемся, хотя полагают, что это как бы вторая волна. Пик должен наступить где-то в январе-феврале – тогда будет наибольшая нагрузка на тех, кто заболел и попал в стационар. Далее будем идти вниз. Но если эта эпидемия будет развиваться по типу испанского гриппа, через некоторое время нас ждет третья волна, и она уже будет более легкая», — говорит врач.

Он также отметил, что ему трудно сказать, сколько больных будут выявлять в пик:

«Даже нынешнюю статистку в 12 тысяч можно умножать на 5. Не каждый третий попадает в стационар. Даже не каждый десятый. Думаю, где-то 32 тыс. больных в сутки у нас есть».

Отметим, в Украине многие болеют дома, игнорируя тесты, кроме того, некоторые получают ложно негативный результат.

Напомним, в Украине впервые зафиксировано 14 575 новых случаев COVID-19 за сутки. Заболели в том числе 549 детей и 613 медработников.

Киевская школа экономики прогнозирует, что в Украине до конца года от COVID-19 могут умереть от 17 до 33 тысяч человек даже при условии соблюдения карантина выходного дня.

