Апелляционный суд Киева пояснил свое решение, которое касается отмены заочного ареста для экс-президента Украины Виктора Януковича.

В пресс-службе Апелляционного суда Киева сообщают, что решение Печерского суда об аресте было незаконным.

В суде заявили, что прокурор не доказал факт об объявлении Януковича в международный розыск:

«Специальное досудебное расследование осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск».

Защита, утверждают в суде, предоставила судье Апелляционного суда информацию, что относительно Януковича не размещалось сообщение Интерпола с «красным углом» и не размещался внутренний запрос с целью объявления его в международный розыск по линии Интерпол.

Печерский суд также обвинили в существенных нарушениях при объявлении своего решения. В частности, в оригинале заявления говорится, что арест Януковичу продлили в пределах срока досудебного расследования, до 10 июля 2021 года. В то время, как «копия постановления, предоставленная стороне защиты, не содержит определения срока его действия».

Вместе с тем, коллегия судей апелляционной инстанции пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного преступления, а также наличии рисков, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования.

Как сообщалось ранее, Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, после того, как Янукович в 2014 году сбежал, правоохранители открыли против него не одно дело. Так, он фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции «Межигорье» и «Сухолучье», фальсификации результатов голосований за «диктаторские законы», преступления против майдановцев, многочисленные тяжелые экономические преступления и взятку, замаскированную под вознаграждение за авторские книги.

В деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Революции Достоинства 12 мая Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту меру пресечения в виде содержания под стражей. А перед этим, 4 мая, он заочно взял Януковича под стражу. Решение по этому делу не дает возможности Януковичу вернуться в Украину и избежать наказания.

Кроме того, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы. Суд признал его виновным по статье «Государственная измена».

При этом Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины и беглеца Виктора Януковича в рамках дела о завладении комплексом зданий и сооружений резиденции Межигорье.