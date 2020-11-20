Люди должны изолироваться при первых даже слабых симптомах COVID-19, потому что до того, как будут готовы результаты теста, пациенты пройдут наиболее заразную фазу.

Результаты исследования ученых обнародовал The Lancet.

Эксперты отмечают, изоляция больных может помочь прервать цепочку передачи SARS-CoV-2, ведь люди с COVID-19 с высокой вероятностью передадут вирус в течение 5 первых дней после появления симптомов.

Ученые проанализировали 79 глобальных исследований по COVID-19. В них участвовали госпитализированные пациенты с выраженными симптомами болезни и положительным результатом теста.

Ученые брали образцы из горла тех, кто болел до 9 дней, и размножали вирус. Оказалось, что количество частиц РНК вируса имело максимальное значение на момент или в течение пяти дней после появления первых симптомов.

Неактивные фрагменты РНК вируса находили в горле и носу в среднем до 17 дней после появления симптомов. Однако исследователи обнаружили, что через 9 дней после появления симптомов большинство людей уже не слишком заразны.

Напомним, врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров предупредил, что COVID-19 перестал считаться заболеванием людей пожилого возраста. Молодые люди без сопутствующей патологии все чаще становятся жертвой тяжелого течения COVID-19, даже есть летальные случаи.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать препарат «Ремдесивир» для пациентов с COVID-19 независимо от тяжести заболевания.